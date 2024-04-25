8 puana şampiyon!

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray, takipçisi Fenerbahçe'nin Sivas'ta takılmasıyla puan farkını 4'e çıkardı.İşte ihtimaller:Galatasaray derbide Fenerbahçe'ye yenilse bile ligde diğer 4 maçını kazandığı senaryoda sarı-lacivertli rakibi 5'te 5 yapsa da şampiyon olacak.Galatasaray'ın derbide Fenerbahçe ile berabere kaldığı senaryoda diğer 4 maçta alacağı 3 galibiyet- 1 beraberlik de rakibinin sonuçlarına bakmadan şampiyonluğa ulaşmasını sağlıyor.Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi yenerse şu an 86 puanı olan sarı-lacivertliler, Süper Lig'i maksimum 98 puanla tamamlayabilir.Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da bu hafta oyunculara izin verilmedi. Pendikspor maçının ardından hemen Adana Demirspor hazırlıklarına başlayan sarıkırmızılı takım dün akşam Florya'da çalıştı. Teknik direktör Okan Buruk, puan farkını açan futbolcularına konsantrasyon uyarısında bulundu. Yönetim de işi sıkı tutma kararı aldı ve Adana Demirspor maçınca özel galibiyet primine karar verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise Adana biletlerine hücum etti. İstanbul-Adana uçuşlarında yer kalmazken, deplasman biletleri bin 190 TL'den satılmasına rağmen yoğun ilgi söz konusu.Bu sezonun başlangıcında ligde üst üste 5 hafta gol atan Mauro İcardi, kritik dönemeçte gol serisini tekrarladı. Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u boş geçmeyen İcardi geçen sezonun son 6 haftasında her maçta gol atmıştı.İcardi, sosyal medya hesabından bol bol fotoğraf paylaştı. Çocukları etrafına toplayıp gol sevincini yapan miniklerle fotoğraf çektiren Tangocu, ayrıca Süper Kupa'da F.Bahçeli U19 oyuncularını alkışlarken çekilen bir karesini de paylaştı.ardından Lucas Torreira daPendikspor maçında gördüğüsarı kartla sınıra geldi. Teknikheyet, Torreira'yı cezalı durumadüşmemesi için uyaracak.