Berat Özdemir, Trabzonspor’da kalacak mı?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Berat Özdemir, ilk yarı kendi oyunlarını rakiplerine kabul ettiremediklerini, buna rağmen sahadan 2-1 önde ayrıldıklarını söyledi.

Berat, Enis Destan'ın kırmızı kart görmesinin ardından ikinci yarıda on kişi mücadele ettiklerini anımsatarak, "İkinci yarıda on kişiyle gerçek bir takım olduğumuzu, o yolda ilerlediğimizi gösterdik ve herkes yanındaki arkadaşı için fedakarca mücadele etti. Üçüncü golü bulduk, gol yememize rağmen kazanmayı bildik. Rövanşta avantajlıyız. Bu istek ve arzuyu sahada göstermek istiyoruz." diye konuştu.

Takım arkadaşlarına her geçen gün daha fazla yardımcı olmaya çalıştığını aktaran Berat Özdemir, "Thomas ve Pepe olsun tecrübelerini bize aktarıyorlar. Her geçen hafta üzerine koymaya çalışıyorum. Hocamızın verdikleri taktikleri de sahada uygulamaya çalışıyorum. Umarım sonuç alıyoruzdur. Uzun süredir üçüncülük ve Türkiye Kupası hedefimiz var. Hep birlikte bu iki hedefe kenetlenmiş durumdayız. Biz, hocamız, camia, başkanımız, tüm çalışanlar dahil o kupayı gerçekten Trabzon'a getirmek istiyoruz ve getireceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

"HAYIRLISI DİYELİM"

Milli futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin sona ereceğinin hatırlatılması üzerine ise "Kiralık olmam veya burada bonservisle bulunmam gerçekten benim için önemli değil. Trabzonspor armasıyla, formasıyla sahada olduğum sürece, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Seneye ne olacak bakalım, hayırlısı diyelim." ifadelerini kullandı.