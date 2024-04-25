Dev proje hazır!

Hakem tartışmalarına son vermek için uzun süredir çalışma halinde olan TFF, yeni projesini bugün kulüplere sunacak. Buna göreÜyelerin 3'ü TFF, 2'si kulüpler tarafından belirlenecek.Profesyonel bir zeminde çalışacak yeni hakem kurulu; klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak.TFF yöneticisi Mustafa Eröğüt önderliğindeki federasyon profesyonelleri, kulüp temsilcilerine yeni sistemin sunumunu yapacak. Ligler biter bitmez, bağımsız hakem kurulunun oluşturulması planlanıyor.