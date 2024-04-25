Dev proje hazır!

Hakem tartışmalarına son vermek için uzun süredir çalışma halinde olan TFF, yeni projesini bugün kulüplere sunacak. Buna göre TFF ve profesyonel kulüpler ayrı ayrı şirket kuracak ve bu iki şirket, 5 üyeli yeni bir şirket oluşturacak.
Üyelerin 3'ü TFF, 2'si kulüpler tarafından belirlenecek. 5 üyeden oluşan bu şirket, bağımsız hakem kurulunu atayacak.
Profesyonel bir zeminde çalışacak yeni hakem kurulu; klasman hakemlerinin belirlenmesi de dahil olmak üzere hakemlerle ilgili her türlü atama ve yaptırım yetkisine sahip olacak. Kurul bu yapısıyla kulüplerin, hakem atamalarında mutlak bir söz sahibi olmasını sağlayacak.
TFF yöneticisi Mustafa Eröğüt önderliğindeki federasyon profesyonelleri, kulüp temsilcilerine yeni sistemin sunumunu yapacak. Ligler biter bitmez, bağımsız hakem kurulunun oluşturulması planlanıyor.