Efsane başkan hayatını kaybetti

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Yılmaz için birçok kulüp, taziye mesajı paylaştı. Trabzonspor, "Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik.Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Merhumun cenazesinin, yarın Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği açıklandı.