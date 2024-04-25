Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi İsmail Kartal'dan toplantı!
Giriş Tarihi: 25.4.2024 12:30

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi İsmail Kartal'dan toplantı!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi İsmail Kartal’dan toplantı!

Bu hafta kritik bir maça çıkacak Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Zorlu derbi öncesinde teknik direktör İsmail Kartal, oyuncularıyla birlikte özel bir motivasyon toplantısı yaptı ve oyuncularına moral verdi.

Trendyol Süper Lig'de derbi haftası... Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında 1 puan alan ve zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, cumartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

MOTİVASYON TOPLANTISI

Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takım, antrenman öncesi bir araya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Millyet'in aktardığı habere göre İsmail Kartal, öğrencilerine şu ifadeleri kullandı: "İstemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Bunu telafi edecek yine biziz. Ben size güveniyorum. Hepinize kritik haftalarda ihtiyacım olacak. Ayağa kalkıp eski baskılı, istekli oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız."

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi İsmail Kartal'dan toplantı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA