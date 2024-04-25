Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi İsmail Kartal’dan toplantı!

Trendyol Süper Lig'de derbi haftası... Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında 1 puan alan ve zirve yarışında ağır yara alan Fenerbahçe, cumartesi günü evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

MOTİVASYON TOPLANTISI

Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takım, antrenman öncesi bir araya geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal dünkü idman öncesi futbolcularıyla toplantı gerçekleştirdi.

Millyet'in aktardığı habere göre İsmail Kartal, öğrencilerine şu ifadeleri kullandı: "İstemediğimiz bir puan kaybı yaşadık. Bunu telafi edecek yine biziz. Ben size güveniyorum. Hepinize kritik haftalarda ihtiyacım olacak. Ayağa kalkıp eski baskılı, istekli oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız."