Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş derbilerinin en deneyimlisi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, 27 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu önemli mücadele öncesi Sarı-Lacivertliler'in başarılı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Siyah-Beyazlılar'a karşı derbilerde takımın en deneyimli futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, 2019-2020 sezonundan itibaren tamamı Süper Lig olmak üzere 8 kez Beşiktaş müsabakasında görev aldı.Ferdi Kadıoğlu'nun oynadığı Beşiktaş derbilerinde Fenerbahçe, sahadan 2 kez galip ayrılırken, 3'er defa da beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Performansıyla bu sezon takımının en önemli oyuncularından biri olan Ferdi, istikrarıyla da ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon 32'si Süper Lig, 12'si Avrupa Konferans Ligi, 2 de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 46 müsabakada görev aldı ve 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.