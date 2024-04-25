Galatasaray’dan sürpriz transfer: Igoh Ogbu

Süper Lig'de gözünü yine şampiyonluğa diken Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon için savunmasını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı takım, teklif gelmesi beklenen Abdülkerim ve Davinson'un ayrılmasın durumunda listesindeki oyuncular için harekete geçti.

SCOUT EKİBİNİN RAPORU

Takvim'in haberine göre, Cimbom, Çekya ekibi Slavia Prag'ta forma giyen Igoh Ogbu için de girişimlere başladı. Galatasaray'ın scout ekibi 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcuyla alakalı yönetim ve teknik heyete olumlu bir rapor sunduğu belirtildi. Galatasaray'ın sezon sonunda oyuncu için bir teklif hazırlayacağı ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ogbu'nun mevcut piyasa değeri 4 milyon Euro.