Hata kimin?

Taraftarlar, TFF ile yaşanan tartışmalar sonrasında yönetime destek olurken 23 bin kişinin katılımı ile yapılan tarihi genel kurula, yönetimedesteği için gitti. Ancak genel kurulda camianın beklediği karar çıkmazken, sonrasındaSık sık yaptığı değişiklikler nedeniyle eleştirilen İsmail Kartal, bazı oyuncuların da bir türlü beklenen performansı verememesi nedeniyle eleştirilerin odağında.Sezon boyunca bir türlü kendini bulup takıma destek olamayan oyuncuların çokluğu,38 yaşındaki Dzeko ile 35 yaşındaki Tadic'in her maç elinden geleni yapmasına rağmen Zajc, Cengiz Ünder, King, Krunic, Ryan Kent, Bonucci, Çağlar gibi yüksek maliyetli oyuncuların takıma katkısının sınırlı kalması, taraftarın da sosyal medyada en çok tepki gösterdiği durumlardan biri oldu.Başkanlık seçiminde6 yıllık görev süresinde çok sayıda da teknik adam ile çalıştı. Gelir gelmez Aykut Kocaman ile vedalaşan Koç, toplamda 12 kez teknik adam değişikliğine imzasını attı...Bu işin tek sahibi İsmail Kartal. Nasıl ki 19'da 19 yaptığı süreçte performansın mimarı olarak onu tarif ettik, bu sonuçların da sorumluluğu hocaya çıkar. Final oynamak ve baskıyı yönetmek şampiyonluğa oynayan bir takım için olmazsa olmaz. Bunun komutanı da İsmail hocaydı. Ligi biliyor, rakipleri tanıyor, takımına hakim ve bu gibi durumları daha önce defalarca yaşamış. Hani hep derler ya ''Bir şey yapması lazım'' o kısımda İsmail hoca yeterli olamadı. Takım, öz güvenini kaybetti. Oyun disiplini, yerini kaosa bıraktı ve ardından hatalar geldi.Ama devranın dönmesi için sadece tek ihtimal var. O da Beşiktaş derbisi öncesinde G.Saray'ın, Adana'da puan kaybetmesi. Son 10 yılın en iyi kadrosunu oluşturan yönetime ben fatura kesemem. İsmail hoca bu sezon alınan büyük risklere, yapılan mücadeleye sonuçlarla destek olmalıydı; yapamadı.