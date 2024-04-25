Hata kimin?

Taraftarlar, TFF ile yaşanan tartışmalar sonrasında yönetime destek olurken 23 bin kişinin katılımı ile yapılan tarihi genel kurula, yönetime "Gerekirse ligden çekilin"
desteği için gitti. Ancak genel kurulda camianın beklediği karar çıkmazken, sonrasında Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkıp çekilme kararı ile kupa Galatasaray'a hediye edildi. Taraftar, özellikle kongrede alınamayan kararlar, Süper Kupa'dan vazgeçilemsi, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ertelenmesi sürecinin yönetilememesi nedeniyle yönetime tepkili…
İSMAİL KARTAL, TERCİHLERİ İLE TEPKİ TOPLADI
Sık sık yaptığı değişiklikler nedeniyle eleştirilen İsmail Kartal, bazı oyuncuların da bir türlü beklenen performansı verememesi nedeniyle eleştirilerin odağında. Maç sonu açıklamaları ve röportajlardaki demeçleri, İsmail Kartal'a yönelik taraftarın tepkisini artırırken tarihin en iyi kadrosu olarak gösterilen oyuncu grubu ile sezonu kupasız kapatmanın eşiğine gelinmesi sebebiyle faturanın büyük bölümü Kartal'a kesildi.
YEDEK KULÜBESİNDEN KATKI SINIRLI KALDI
Sezon boyunca bir türlü kendini bulup takıma destek olamayan oyuncuların çokluğu, İsmail Kartal'a yönelik tepkileri doğururken bazı isimler ise fiyat-performans olarak eleştirileri de beraberinde getirdi.
38 yaşındaki Dzeko ile 35 yaşındaki Tadic'in her maç elinden geleni yapmasına rağmen Zajc, Cengiz Ünder, King, Krunic, Ryan Kent, Bonucci, Çağlar gibi yüksek maliyetli oyuncuların takıma katkısının sınırlı kalması, taraftarın da sosyal medyada en çok tepki gösterdiği durumlardan biri oldu.
6 YILDA 12 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİ
Başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ı 3 Haziran 2018'de yapılan seçimde geride bırakan Ali Koç,
6 yıllık görev süresinde çok sayıda da teknik adam ile çalıştı. Gelir gelmez Aykut Kocaman ile vedalaşan Koç, toplamda 12 kez teknik adam değişikliğine imzasını attı...
1 GÖRÜŞ / GÜRCAN BİLGİÇ
İSMAİL KARTAL HERKESİ AÇIKTA BIRAKTI
Bu işin tek sahibi İsmail Kartal. Nasıl ki 19'da 19 yaptığı süreçte performansın mimarı olarak onu tarif ettik, bu sonuçların da sorumluluğu hocaya çıkar. Final oynamak ve baskıyı yönetmek şampiyonluğa oynayan bir takım için olmazsa olmaz. Bunun komutanı da İsmail hocaydı. Ligi biliyor, rakipleri tanıyor, takımına hakim ve bu gibi durumları daha önce defalarca yaşamış. Hani hep derler ya ''Bir şey yapması lazım'' o kısımda İsmail hoca yeterli olamadı. Takım, öz güvenini kaybetti. Oyun disiplini, yerini kaosa bıraktı ve ardından hatalar geldi. Kalan 5 maç matematik olarak F.Bahçe'nin iddiasını koruyor.
Ama devranın dönmesi için sadece tek ihtimal var. O da Beşiktaş derbisi öncesinde G.Saray'ın, Adana'da puan kaybetmesi. Son 10 yılın en iyi kadrosunu oluşturan yönetime ben fatura kesemem. İsmail hoca bu sezon alınan büyük risklere, yapılan mücadeleye sonuçlarla destek olmalıydı; yapamadı. Herkesi açıkta bıraktı.