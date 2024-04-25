Hatay’da bayram coşkusu!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Hatay'daydı… Başkan Özbek, ziyaretlerde bulunup, çarşıyı gezerken bölge halkına da moral verdi. Hatay'da 100 kalıcı konut yaptırdıklarının altını çizen başkan Özbek, şöyle devam etti: "Bölge insanının en çok ihtiyacı olan şey manevi bağlılıktır. G.Saray olarak bunu onlara göstermek üzere buluşmak, kalbimizden geçenleri paylaşmak bize mutluluk veriyor.G.Saray olarak yapabileceklerimiz var. Bu sıcaklığı onlara hissettirmek için geldik."