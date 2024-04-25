SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya’nın yıldızları İngiltere yolcusu

Fenerbahçe'de sezon sonunda yaprak dökümü yaşanacak... İdeal kadronun demirbaşlarından olan Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci, İngiltere'nin yolunu tutacak. Ferdi'yle en ciddi şekilde ilgilenen kulüp Everton... Liverpool'un mavi kanadı, 24 yaşındaki sol bekin transferinde ısrarcı ve yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını yüklü bir bonservis bedeliyle çalacak.

İsmail Kartal'ın gelmesiyle birlikte bu sezon kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci de Newcastle United'la anlaştı. Bu transfer de lig bitiminde resmiyete dökülecek. Sarı-lacivertlilere veda edecek bir diğer isim ise sezon başında D.Moskova'dan gelen Sebastian Szymanski...

KASA PARA DOLACAK

Ada temsilcisi Polonyalı oyuncuyu Maddison'a yedek olarak düşünüyor ve sezon sonunda resmi teklifle gelecek. İsmail Yüksek ve Batshuayi de ayrılabilir. Fenerbahçe, bu üç oyuncunun transferinden en az 60 milyon euro bonservis beklentisi içinde... Hem İrfan hem Szymanski hem de Ferdi için en az 20 milyon euroluk teklifler bekleniyor. (Fotomaç)