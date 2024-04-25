SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’dan Davy Klaassen hamlesi

Şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isteyen Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başladı. Yönetim önemli takviyeler yapmayı planlarken teknik direktör Okan Buruk ise transfer listesini oluşturdu. Kurmaylar, deneyimli çalıştırıcıdan aldığı listeye göre harekete geçti. Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip rotayı İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray, İtalya Serie A'da ezeli rakibi Milan'ı yenerek şampiyonluğunu garantileyen Inter'in Hollandalı yıldızı Davy Klaassen'i kadrosuna katmak istiyor. Yıldız oyuncu sezon başında Ajax'dan gelmişti. İstenen performansı bir türlü sağlayamayan tecrübeli isim sezon sonunda Inter'den ayrılmayı planlıyor. Kariyerine birçok başarıyı sığdıran 31 yaşındaki merkez orta sahanın, Hakan Çalhanoğlu'dan görüş aldığı da belirtildi. (A Spor)