SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Oliveira gerçeği! Özür dilemedi, affedilmedi

Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın takımla beraber antrenmanlara çıkmasının tamamen kontratıyla alakalı olduğu ortaya çıktı. 29 Şubat'ta oynanan ve sarı-kırmızılıların 2-0 kaybederek elendiği Fatih Karagümrük maçının ardından Teknik Direktör Okan Buruk ile tartışan ve kadro dışı kalan Portekizli futbolcu, bir süre takımın idmanlarında yer alamamıştı. 31 yaşındaki oyuncu daha sonra ise 9 Mart'ta tekrar takımla beraber antrenmanlara çıkmaya başladı.

ÖZÜR DİLEMEDİ, AFFEDİLMEDİ

Oliveira'nın, Buruk'tan özür dilemediği ve kesinlikle affedilmediği, buna rağmen sözleşmesindeki maddeden dolayı kadro dışı bırakılamadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun takımla birlikte antrenmana çıkamaması durumunda açacağı bir davada kulübe ağır bir fatura çıkarabileceği için zorunlu olarak çalışmalarda yer almasına izin verildiği öğrenildi.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

Galatasaray'dan senelik 2 milyon 750 bin euro alan ve 2 yıl daha kontratı bulunan Oliveira'nın FIFA'da açacağı bir davada serbest kalabileceği ve üzerine sözleşmesinin sonuna kadar ödenecek parayı alabileceği belirtildi. Oliveira yaşanan olaydan sonra bir daha forma giymedi. Ligde 6 maçın kadrosuna alınmayan Portekizli futbolcu, Süper Kupa için Şanlıurfa'ya götürüldü ama karşılaşmanın kadrosuna alınmadı. Galatasaray'da bu sezon 23 maçta süre bulan Portekizli Oliveira 2 gol attı ve 3 asist yaptı. (Milliyet)