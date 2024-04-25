SON DAKİKA HABERİ: 4 kulüp TFF’nin erken seçimi için imzasını geri çekti

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz için seçimli genel kurul kararı almasına karşın kulüplerin bazıları tarihi öne çekmek için imza toplamaya başlamıştı. Dün şok bir gelişme yaşandı.

1 Nisan'da başlatılan ve 130 imzanın gerektiği noter onaylı kampanyaya düne kadar 60 kişi katılmıştı ancak 4 kulüp imzasını noter kanalıyla geri çekti. Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, geçen hafta yaptığı basın toplantısında 100 imzaya ulaştıklarını, 100 imzanın da gelmek üzere olduğunu belirterek 200 rakamını bulacaklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Kulüpler Birliği'ni temsilen Riva'da TFF Başkanı ve yönetimi ile bir toplantı yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, seçimin haziran başına alınmasını istemişti. TFF yönetimi, Kulüpler Birliği'nin geçen cuma yayınladığı deklarasyon nedeniyle görüşmelerin bittiğini belirtmiş ve tarihin 18 Temmuz olarak kalacağını ifade etmişti.