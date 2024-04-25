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Giriş Tarihi: 25.4.2024 13:15

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA
Trendyol 1. Lig’de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

28 NİSAN PAZAR
16.00 Göztepe-Gençlerbirliği: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Bitexen Giresunspor-Sakaryaspor: Fatih Tokail
16.00 Ankara Keçiörengücü-Ümraniyespor: Ömer Tolga Güldibi
16.00 Tuzlaspor-Bodrum FK: Ömer Faruk Turtay
16.00 Erzurumspor FK-Ahlatcı Çorum FK: Sarper Barış Saka
16.00 Kocaelispor-Teksüt Bandırmaspor: Alpaslan Şen
16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Eyüpspor: Yasin Kol
16.00 Boluspor-Altay: Ozan Ergün
16.00 Adanaspor-Manisa FK: Alper Akarsu

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Trendyol 1. Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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