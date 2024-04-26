Fenerbahçe’de gözler derbiye çevrildi! İsmail Kartal’dan motivasyon sözleri

TECRÜBELİLER DEVREYE GİRDİ

Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu benzer durumları daha önce yaşayan isimler motivasyon konusunda İsmail Kartal'ın en büyük yardımcıları konumundalar. Dzeko, Bonucci ve Tadic, takım arkadaşlarıyla tek tek ilgilenerek moralleri yükseltmeye çalışıyor.



MERT HAKAN VE KİNG %100 HAZIR

Zirveden daha fazla uzaklaşmamak adına Beşiktaş derbisini kazanmaktan başka seçeneği bulunmayan F.Bahçe'de sakat olan Jayden Oosterwolde dışında eksik olmaması teknik heyetin elindeki en önemli koz. Tedavileri tamamlanan ancak idman eksikleri olan Mert Hakan Yandaş ve Joshua King'in de yaptıkları ekstra antrenmanlarla takımla aralarındaki farkı kapattıkları ve yüzde yüz oynamaya hazır durumda oldukları belirtildi. Sarı-lacivertlilerde ceza sırındaki Edin Dzeko, Batshuayi, Tadic, Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür ve Becao'ya ise dikkatli olmaları konusunda uyarı geldi.



DZEKO, HEM KRALLIK HEM DE KUPA İSTİYOR

20 golle krallık yarışında Galatasaraylı Mauro Icardi'yle birlikte ilk sırada yer alan Edin Dzeko, sezon sonunda çifte mutluluk yaşamayı hedefliyor. Boşnak yıldızın yakın çevresine yaptığı konuşmalarda; "Kalan haftalarda atacağım gollerle hem gol kralı olacağım hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluğa ulaşmasına yardım edeceğim. Herkes şansımızın azaldığını söylüyor ama ben bu görüşe katılmıyorum" dediği vurgulandı.