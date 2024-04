Milli takım her şeyin üzerinde

HER ŞEYİ BİR BİR BİTİRDİK BAHANE ÜRETMESİNLER

AZINLIK ÇOĞUNLUĞA TAHAKKÜM EDİYOR

KULÜPLER BİRLİĞİ'Nİ DURSUN BEY ANLATTI!

BANA YAPILAN SALDIRILARIN %65'İ BOT VE TROL HESAPLARDAN

6 AYDA 500 BİN ÇOCUĞA ULAŞTIK

NE FİFA NE UEFA İLE SORUN VAR! İDDİALAR YALAN

YÜZ YÜZEYKEN SORUN YOK BASIN ÖNÜNDE ATIŞ SERBEST

HERKES KENDİ İŞİNİ İYİ YAPARSA SELA VERİLMEZ

BEN DE GÜNAH KEÇİSİ OLMAK İSTEMİYORUM

'KENDİLERİNE BAKMIYORLAR'

SÜREKLİ ALGI YAPIYORLAR

KUPA FİNALİNE YABANCI VAR GELEBİLİR

LİGLER BİTİNCE GENEL BEKLENTİYE BAKARIM, KOLTUKTAN ASLA GÜÇ ALMADIM

YABANCI GÖZLEMCİ İLE SAHADAKİNİN NOTLARI UYUMLU

PARA DÜŞÜK KULÜPLER HAKLI

"Üç yıl daha görev süremiz olmasına rağmen, '18 Temmuz'daki mail genel kurulu seçimli yapalım' dedik."Hakemlerin ya da kulüp başkanlarının yaptığı bir hareket, hata TFF'ye mal edilemez. Hakemi ben dövmedim, takımı da sahadan ben çekmedim."Kurullar diyorlar, MHK diyorlar, herşeyi diyorlar… Ama kurullar seçimlegelmiyor, onlar bağımsız. Federasyondeğişse bile istifa etmedikleri sürece 4 yılgörevde kalabilirler. Bu da olayın ne kadarsaptırıldığının ispatı.Yurt dışında da yaşayanlarla birlikte100 milyon insanımız var.Tam şampiyonaya giderken birgenel kurul, bu ekibin motivasyonunu, başarısınıbozar. Sorumlular değişecek.TürkMilli Takımı hepimizin.Ben böyle zorlamalar olduğundaonların niyetinden şüphe duyarım. Biz seçimligenel kurul kararı aldık mı aldık.2022'de göreve ilk geldiğimizde naklenyayın ihalesi yapılmamıştı. Ortada imzalananbir sözleşme yoktu. Yabancı konusubelli değildi. Harcama limitleri net değildi.Kulüpler transfer yapacak, ihale olmadığıiçin eline geçecek parayı bilmiyor.Transfer yapacak, kaç yabancı olacak bellideğil. 1 milyar 900 milyon Lira'ya anlaşmışama imzalamamışlar. Biz hızlı bir şekildedevreye girip 2 milyar 200 milyon lirayaaynı hafta imzaları attırdık. Dakika 1,gol 1 misali 300 milyon gibi bir artış sağladık.Bunun için de kendi networklarımızıkullandık. 8+3'ü bir yıl devam ettirmekararı aldık kulüplerin sıkıntısı olmasındiye. Harcama limitlerini açıklasak, 13-14Anadolu kulübü hiç transfer yapamayacaktı.Düzenlemeler yaptık. Bu yıl Trendyol ile reklam anlaşmasıyaptık. Yaklaşık 700 milyon Lira, o günküparayla 30 milyon dolardı. Avrupa'daki en büyüküçüncü isim hakkını aldık. Bu isim hakkı, naklen yayınparası ile kıyaslandığında 85 milyon dolar 3/1'inigeçen bir para. Dünyanın hiçbir yerinde böylebir şey yok. Sponsorluk gelirlerinde yüzde 200-230arası artışlar sağladık. Bu da yaptığımız çalışmalarınne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Mart ayındakiihalede ise 2 milyar 620 milyon TL'ydi. 182milyon dolara getirdik. Çıkardığımız rakambu kadar problemli bir sezonda, rekor sayılabilir.Tamamı yüzde yüz TL olan bir rakamın yüzde50'sini dolar olarak ve bir sene önce enflasyonun yar-ısı kadar artık olan rakamı tamamı kadar artışa getirdik.TL kısmı, enflasyon rakamı neyse onun üzerineeklenecek. Döviz artışından etkilenmesi yüzde 50 olacak.Bu niye önemli, kulüpler yabancı oyuncu alıyor.Kur arttıkça oyuncuların maliyetleri de artıyor.2 yıldır çalışıyoruz, bitti. Süper Lig'e Trendyol dışındaana sponsorluklar kazandırarak gelirlerini artıracağız.Mart ayında naklen yayın ihalesi bitti mi bitti.A Takım listesine yazılacak yabancı sayısını 14'ten12'ye düşürdük. İlk 11'de sınırsız yerli ya da yabancıkuralını 5 yıla kadar ne zaman açıkladık ocak ayında.Harcama limitinde kural şu; 30 Mayıs'ta tümkulüpler gelir ve giderlerini bildirecek, biz 10Haziran'da açıklayacağız zaten. Bunun federasyondeğişikliği ile ilgisi yok. Bahane üretmesinler.BU sezonla ilgili şöyle bir algı yapılıyor.Meler, Türkiye'nin en değerlihakemi. Avrupa Şampiyonası'ndagörev yapacak 19 elit hakemdenbiri oldu. Kulüplerimizin maçlarındaistemediği Alper Ulusoy, VARhakemi olarak EURO 2024'te görevyapacak. Süper Lig'de büyük hatasıolmamasına rağmen yumruklandı,bu TFF'ye mal edildi.Arkasından bir takım (İstanbulspor)hakemi bahane ederek sahadan çekildi.Riyadolayı yaşandı, bazı kesimler bize faturaçıkarmaya kalktı. Biz iki kulübümüzün4.5 milyon dolar kazanmasıiçin çalıştık. Her ikisine 1.6 milyondolar avans verdik.Süper Kupa, Şanlurfa'da oynanacakdiye 2 ay önceden açıkladık,itiraz yoktu ama Trabzon maçındansonra 'Tarih değişsin, yabancı hakemgelsin' dendi. Bunun öncesi de şu;Riyad maçı öncesi Riva'daki KulüplerBirliği toplantısında Ali Koç, BakanBey'in (Osman Aşkın Bak) yanındadedi. Bizdededik. AncakF.Bahçe, U19 takımını Riyad'agetirdi. 'Olympiakos'un, PSG'ninmaçları ertelendi' diye bir haberortaya atıldı. Halbuki böyle birşey yoktu. Bizdedik.Bunu kabul etmediler.KULÜPLER Birliği Vakfı adına görüşmeye gelen Sayın Dursun Özbek çıkışta kamuoyuna yaptığı açıklamada Kulüpler Birliği'nin içinde bulunduğu durumu özetlemiş oldu:şeklinde bir açıklama yaptı. Biz de bunları gördüğümüz için olayı dallandırıp budaklandırmaya gerek yok diye 3 yıl daha görev süremiz olmasına rağmen, '18 Temmuz'daki mali genel kurulu seçimli yapalım' dedik.''Çıkarlar dünyasında hiçbir çıkarımız olmadan, vazifemiz olduğu için çalışıyoruz.''SOSYAL medya çok tehlikeli. Yalan, iftira,küfür Türk futboluna zarar veriyor.Ana akım medyada bir edep var, üslup varsaygı var. Sosyal medyada bu yok. Sahibibelli olmayan, yakışıksız ifadeler ve tehditlerinönüne geçilemiyor.Bunların maksatlı yapıldığı net.hakemler üzerinde baskı oluşturup,fayda sağlamak.Bir günah keçisi arıyor.güzel bir sözü var;Kendi yalanlarınainanların manipülasyonları ile hakikatenvazgeçecek değiliz.Görevegeldiğimiz ilk günden beri hep reformyapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız işlerinçoğu doğru ve neticelerini alıyoruz.Bir şey yapmasaydım eleştirilmezdim.İyi niyetli değiller. Nisanın1'inden bu yana imza topluyorlar.130 kulüp, 325 delegevar. Bize gelen imza 62 adet.Haklısınız ama bizim bir adım atmamız gerekiyordu.'Havuzda istediğimiz kalitede yeterikadar yerli oyuncu yok' deniyor. Almanya,Hollanda, Belçika'dan Türk oyunculara yöneliyorlar.O yüzden akademi olayına girdik.Her Süper Lig takımından 10'u altyapı biri dedirektör hocayı bir yıl eğittik. Önümüzdekisene yabancı sayısı 14'ten 12'ye düşecek.Önce altyapıyı hazırlamak lazım. Bununaltyapısı, binası, doktoru, ruhsal ve fizikselgelişimi var. İlkokul ve ortaokul düzeyinde500 bin çocuğa ulaştık. UEFA ve FIFA yıllardıruğraşıyor, 230 bin çocuğa erişmişler.Biz 6 ayda 500 bin çocuğa ulaştığımızı FIFABaşkanı Infantino'ya anlattık, 'Lansmanınabeni de çağırın' dedi. Bizim yaptığımız işlertribüne yönelik değil. 3-5 yıl sonra faydasıgörülecek işler yapıyoruz. Altyapıyı sağlamyapacaksınız ki bina sağlam olsun.FIFA, UEFA ve üye ülke federasyonlarlaüst düzey ilişkilerimiz var. Karşılıklıziyaretlerle Türk Futbolu'nun gelişimineyönelik çalışmalar artarak sürmektedir.Bugünlerde Riva'da ve Antalya'da altyaş kategorilerinde UEFA'nın uluslararasıturnuvalarına ev sahipliği yapıyoruz.2024 ve ev sahibi olacağımız 2032 AvrupaFutbol Şampiyonaları hazırlık sürecindeFIFA'nın müdahalesi, ligin tescil edilmemesigibi manipülatif ve yalan beyanlaraitibar edilmemeli. Türk futbolu üzerindenTürkiye'nin uluslararası arenada itibarsızlaştırılmayayönelik manipülatif, spekülatifalgı operasyonları yapılmaya çalışıldığınınfarkındayız. Ulusal güvenliğimizi vehuzurumuzu bozmak isteyenler amacınaasla ulaşamayacaklar.Ben bu işin zorluğunu çektim, Avrupa Şampiyonası'nda da başkan olarak tribünde olmak istiyorum demiyor musunuz? Diyoruz ama… Tribünde olmaktan öte Montella'yı bu takımın başına ben getirmişim. Sorumluluklarımız var. Her şey kağıt üzerinde olmuyor. İlişkiler önemli. Muhatap biziz. Başarıda da başarısızlıkta da sorumlu biziz. Moralin, motivasyonun bu kadar önemli olduğu bir şampiyona öncesi süreklilik önemli. Hocamızı futbolcular da çok seviyor. İnşallah başarılı olacağız. Hocamız çok çalışkan.Evet var öyle şeyler (gülüyor). Hocamız diyor ki, 'Macaristan 5 yıldır bir hocayla (İtalyan Marco Rossi) çalışıyor. Biz 5-6 aydır buradayız şimdiden onlarla aynı seviyeye geldik.' Bu insanlarla ne konuşuyorsunuz dediniz ya karşı karşıya hiç sorun yok. Basının karşısına ya da sosyal medyaya gelince atış serbest oluyor.Bir söz var 'Herkes kendi evinin önünü süpürürse sokaklar tertemiz olur' diye. Buradan bizim işe gelirsek, herkes kendi işini yaparsa ve doğru yaparsa Türk futbolu da tertemiz olur. Futbolcu, teknik direktör, yönetim ve federasyon herkes kendi işini mükemmel yaparsa sela okunuyor mu okunmuyor mu ortaya çıkar. İnsanların önce bir kendine bakması gerekir."MHK'de Alman modeli uygulamak istiyoruz.Eğer sistem değişmezse aynı şeylerdevam eder. Herkes sadece bağırıyor.vet çalışmayı tamamladık. Almanyaiki yıldır uyguluyor, UEFA'dan izinalmışlar. Bir şirket kuruluyor, şirketin%51'i Futbol Federasyonu'nda, %49'uKulüpler Birliği'nde oluyor. 51 olması daUEFA'nın talebi. Buraya bir yönetim kuruluatanıyor.Profesyonel olarak çalışacaklar. O yöneticilerMHK'yi atayacaklar. Biz izin veripstatüyü değiştireceğiz.MHK ile birlikte hakem klasmanlarını da onlar yapacak. Yabancı mı yerli mi her şeyi onlar belirleyecek. Ben burada hakemler konusunda çok önemli şeyler yaptım, yaptık..Eğer sistem değişmezse Mehmet gider Ahmet gelir, Ahmet gider Ali gelir ama aynı şeyler tekrar eder. Takımlar puan kaybettiğinde kendine bakmıyor. Herkes bağırıyor, önce hakem sonra MHK sonra TFF Başkanı. 3. Lig'deki hakemi alıp Süper Lig'e koyamıyorsun.Biz kalırsak sistemi değiştirecektik.Ben de hesap sorayım, ben günah keçisi olmak istemiyorum.HAKEMLERI ben atamıyorum.Hakemleri MHK atıyor. Bizimorada bir yetkimiz yok. Bizsadece karar aşamasında, işteVAR hakemi yabancı olsun aşamasındagörüşüyoruz.İlave bulduğumuzhakemler de küme düşme, 3'lük, 4.'lükmaçlarında görev yapacak. TürkiyeKupası maçlarında yabancı VAR yokama belki finalde olabilir.350 milyon Euro sadece yabancı futbolcu bonservisine para ödemişler. Maaşları da koyarsak 1 milyar Euro eder.Biz kendi federasyon bütçemizden mesulüz. Kulüplerden bize gelen, yayın ihalesinden gelen para da yüzde 4… O da 100 milyon TL. Sadece 2. ve 3. Liglere ödediğimiz para 300 milyon lira civarında. Biz bütçemizi zorlansak da çeviriyoruz. Ben kendi bütçem değil, futbol dünyasının geliri artsın diye çalışıyorum.Ne kadar çok aday çıkarsa o kadar güzel olur. Hep demokratik bir ortam istiyorlar ya. 10 tane-15 tane aday olsun daha güzel olur. Ben şu an zaten başkanım. Lig bitsin genel beklentiye bakalım. Ama net olarak şunu söyleyebilirim; ne bundan önceki profesyonel iş hayatımda ne de TFF Başkanlığı'nda koltuktan güç almadım. Bu amaçla koltuğa oturmadım. Bundan sonra da bu amaçla oturmam.KARARI MHK ile birlikte verdik. Zaten sezon başındanbu yana en büyük şikâyet VAR hakemlerindendi.İki hafta oldu başlayalı. Kararı 7 hafta için almıştık.Bazı eleştirmenlere bakıyorum "Bunlar FIFA hakemideğil" falan diyorlar. Kimse en iyi hakemini sizevermez. Ama biz büyük bir mücadele örneği gösterereken iyi hakemleri seçmeye çalıştık. Kamuoyuna çokyansımadı ama kulüplerin de şöyle bir şikâyeti vardı,'Hakemler emekli oluyor onları gözlemci yapıyorsunuz,onlar da sahadaki hakemler arkadaşları, akrabalarıolduğu için değerlendirirken pozitif yaklaşıyorlar.'Milli aradan sonra yaptığımız yeniliklerdenbiri de gözlemci sayısını ikiye çıkardık. Biri saha diğeritelevizyon gözlemcisiydi. TV gözlemcisini yabancıgözlemci yaptık. 10 maçın tamamının TV gözlemcisiyabancı ve hepsi de çok iyi isimler. Yüzde 80-90puanlar birbiriyle destekli. Gözlemciler maçıcanlı seyretmiyorlar. Maç bitince link gönderiyoruz.Amaç ne? Tekrar tekrar oynatıp, detaylı inceliyorlar.O konuda kulüplerhaklılar. 7 yıldanberi özellikle Süper Ligkulüpleri 4.5 milyonlira civarında bir rakamalıyorlar. Doğru bir şeydeğil. Ben inceledim bu7 yılda asgari ücret yaklaşık10 kat artmış, enflasyon10 kat artmış. Bu rakamın dagünün bedellerine getirilmesigerek. Sayın Bakan ile konuştuk.Önümüzdeki yıl için düzenlemeyapılacağını söyledi.