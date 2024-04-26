Son dakika haberi: Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Lider Galatasaray'ın takipçisi Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Teknik direktör İsmail Kartal derbinin planını hazırladı.

SZYMANKSİ KULÜBEYE ÇEKİLECEK

Tecrübeli çalıştırıcı ideal 11'inde değişikliğe gideceği öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; sezona müthiş başlamasına rağmen son 12 mücadelede sadece 1 gol pası veren ve formsuz olan Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, zorlu mücadelede kulübeye çekilecek.

Haberin detayında, İsmail Kartal'ın Polonyalı futbolcunun yerine Mert Hakan Yandaş'a şans vereceği kaydedildi. Kartal'ın, formsuz Szymanski yerine hem derbi atmosferini daha iyi bilen hem de rakibe yapılacak baskıda kilit rol oynayan Mert Hakan'ın doğru tercih olacağını düşündüğü öğrenildi.

LİGDE 13 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon bulduğu şansları iyi değerlendiren tecrübeli futbolcu, Trendyol Süper Lig'de 13 maçta 2 gol, 2 asist, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 gol, 1 asistle skor katkısı verirken, Konferans Ligi'nde ise 8 maçta 350 dakika sahada kaldı.