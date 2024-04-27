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Giriş Tarihi: 27.4.2024 23:43 Son Güncelleme: 27.4.2024 23:45

Son dakika Beşiktaş haberi: Al-Musrati'den özür paylaşımı! "Arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım"

Son dakika Beşiktaş haberi: Al-Musrati’den özür paylaşımı! Arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde 25. dakikada kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bırakan Al-Musrati, sosyal medya hesabından özür paylaşımı yaptı. İşte tüm detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasının önemli mücadelesinde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın henüz 25. dakikasında Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kart sonrasında sahada 10 kişi kaldı.

ÖZÜR PAYLAŞIMI GELDİ!

Al-Musrati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş camiasından ve taraftarlardan özür diledi.

İşte Al-Musrati'nin açıklaması:

"Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."

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Son dakika Beşiktaş haberi: Al-Musrati'den özür paylaşımı! "Arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım"
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