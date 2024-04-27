Son dakika Beşiktaş haberi: Al-Musrati'den özür paylaşımı! "Arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım"

ÖZÜR PAYLAŞIMI GELDİ!

Al-Musrati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beşiktaş camiasından ve taraftarlardan özür diledi.

İşte Al-Musrati'nin açıklaması:

"Bu akşam kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim. Telafi etmek için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum."