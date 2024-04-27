SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Aziz Yıldırım divan seçimine katılacak

Fenerbahçe Kulübü Seçimli Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, bugün gerçekleştirilecek. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde saat 10.00'da başlayacak toplantıda, başkan adayları Nihat Tokat, Şekip Mosturoğlu ve Sevil Becan yarışacak. Oy kullanma işleminin saat 15.00'e kadar süreceği toplantıda daha sonra oy sayımı işlemine geçilecek.

Toplantıya giriş kartları ise sabah saat 09.00'dan itibaren teslim edilmeye başlanacak. Bu arada Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da seçime katılacağı ve oy vereceği öğrenildi. Yıldırım, başkanlıktan ayrıldıktan sonra ilk kez Sarı-Lacivertli kulübün kongresine gidecek.