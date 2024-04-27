SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Zaha krizi! Erden Timur ile görüşecek

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başı transferlerinden Wilfried Zaha, takıma geldiğinden bu yana büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Sık sık maaşıyla gündeme gelen 31 yaşındaki futbolcunun üzeri çizildi. Sezon başından bu yana bir türlü istenen performansı gösteremeyen ve teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Wilfried Zaha, Pendikspor maçında kulübeden çıkamadı.

KRİTİK GÖRÜŞME PAZARTESİ!

Tecrübeli isim sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor deplasmanına da götürülmedi. Galatasaray yönetimi, oyuncunun yüksek maliyeti sebebiyle sezon sonunda Wilfried Zaha'yı gönderme kararı aldı.

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, pazartesi günü yıldız futbolcuyla birebir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmenin ardından Wilfried Zaha için nihai karar verilecek. Bu sezon Süper Lig'de 27 maç oynayan Zaha, 9 gol ve 3 asist üretmişti. (Akşam)