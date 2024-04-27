SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom tarihi baştan yazıyor

Adana Demirspor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışında çok önemli bir engeli daha kayıpsız geçmeyi başaran Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin puan rekoruna da ortak oldu. Dünkü galibiyetle 1988-89 sezonunda ligde Sarı-Lacivertliler'in kırdığı puan rekorunu egale eden Cimbom (93), gelecek hafta evinde Sivasspor'dan 1 puan dahi alsa yeni rekorun sahibi olacak. Ancak sarı-kırmızılılar gözünü 3 haneli puana çevirdi. Sezon sonuna kadar takılmadan gitmek isteyen Cimbom, oynayacağı tüm karşılaşmaları kazanarak 105 puanla şampiyonluk kupasını kaldırmayı hedefliyor.

DEPLASMAN SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu arada Galatasaray, kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu da kırdı. Son 15 maçından da 3 puan çıkaran Aslan, kendisine ait rekoru geçti. Ayrıca deplasmanda oynadığı son 7 Süper Lig maçında puan kaybetmeyen Galatasaray, dış sahada daha uzun bir galibiyet serisi yakaladığı son dönemde kulüp rekorunu kırmıştı (Kasım 2002-Mayıs 2003 arasında 9G).

MAÇIN KAHRAMANI KAPTAN NANDO

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, şov yapmaya devam ediyor. Kulübüyle kısa süre önce sözleşme uzatan Uruguaylı file bekçisi, dün yine gecenin kahramanıydı. Üçü çok kritik toplamda 8 kurtarış yaparak, yüzde 100'le oynayan ve rakibe geçit vermeyen 37 yaşındaki eldiven, alınan 3 puanda büyük pay sahibi oldu. Süper Lig'de bu sezon 34 maçın 17'sinde kalesini gole kapatan Muslera, rekor kırdı.