Yunus Akgünlü Leicester City, Premier Lig’e yükseldi

Championship'te lider Leicester City, Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu. Leicester City 44 maçta topladığı 94 puanla ligin zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki Leeds United ligin 45. hafta maçında Queens Park Rangers'a 4-0 yenildi.

Ligin bitimine bir maç kala Leeds United'ın 90 puanda kalmasıyla Leicester City'nin Premier Lig'e yükselmesi kesinleşti. Leicester City 29 Nisan'da Preston, 4 Mayıs'ta Blackburn ile karşılaşacak. Leicester City'nin alacağı puanlar, kulübün sezonu bir ya da ikinci sırada alacağını belirleyecek.

