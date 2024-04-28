4x4’lük İrfan

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'ı da boş geçmedi ve üst üste 4 resmi maçında 4. golünü attı. Konferans Ligi'ndeki iki Olympiakos mücadelesinde de fileleri havalandıran milli futbolcu, Sivas'tan sonra dün de ağları buldu.Tecrübeli oyuncu son 3 sezonda toplam 17 gol atmıştı. Yıldız futbolcu karşılaşmadan sonra şunları söyledi: "Maça iyi başladık rakip 10 kişi kalınca da kalitemizi gösterdik.Parolamız kazanmak. Hepsini alıp sonuna bakacağız."Tadic, Süper Lig'deki 12, toplamdaki 14. asistini dün Batshuayi'ye yaptı. Dzeko'nun yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan yıldız oyuncu,"Kaptanlık önemli değil, kolumda bant olmasa bile aynı şeyleri yapmaya devam edeceğim. Ben takımın liderlerinden biriyim. Kırmızı karttan sonra biz de yavaşladık. İkinci golü bulmamız lazımdı, daha güçlü oynamamız lazımdı.dedi.