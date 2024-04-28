Aslantepe’de kazanırız

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal taraftarın büyük desteği için teşekkür ederken, "İyi başlayıp tempolu, yüksek enerjili oynadık. Rakip geri çekilip gömülünce oyunumuz üretkenlik anlamında azaldı.3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Son düdüğe kadar pes etmeyeceğiz. İsmail Yüksek için üzgünüz. Sağlık ekibimiz uğraşıyor, sonuçları öğreneceğiz.dedi. Kartal, "Rams Park'ta G.Saray'ı yenebileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna,yanıtını verdi.İsmail Kartal 4 kezle Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden teknik direktörler arasında yer aldı.Ignace Molnar da ezeli rakibine karşı 4 kez kazanmıştı. Kanarya, Beşiktaş'ı 2014-15'ten bu yana ilk kez bir lig sezonundaki her iki maçta da yendi. O sezonda da hoca İsmail Kartal'dı.