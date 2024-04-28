Aslantepe’de kazanırız

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal taraftarın büyük desteği için teşekkür ederken, "İyi başlayıp tempolu, yüksek enerjili oynadık. Rakip geri çekilip gömülünce oyunumuz üretkenlik anlamında azaldı. Beşiktaş'ın son sezonlarda Kadıköy'de 10 kişi bile olsa puanla ayrıldığını anlattık.
3 puanı aldık, yolumuza devam ediyoruz. Son düdüğe kadar pes etmeyeceğiz. İsmail Yüksek için üzgünüz. Sağlık ekibimiz uğraşıyor, sonuçları öğreneceğiz. Batshuayi konusunda doğru kararı verdiğimi düşünüyorum"
dedi. Kartal, "Rams Park'ta G.Saray'ı yenebileceğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Rakibin sahasında oynayacağımız maç o günkü şartlar, konsantrasyon çok önemli olacak. Ben takımıma sonuna kadar güveniyorum ve kazanacağımızı biliyorum"
yanıtını verdi.
BEŞİKTAŞ'I SEVİYOR
İsmail Kartal 4 kezle Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında Beşiktaş'ı en fazla mağlup eden teknik direktörler arasında yer aldı. Zirve 5 galibiyetle Aykut Kocaman'ın.
Ignace Molnar da ezeli rakibine karşı 4 kez kazanmıştı. Kanarya, Beşiktaş'ı 2014-15'ten bu yana ilk kez bir lig sezonundaki her iki maçta da yendi. O sezonda da hoca İsmail Kartal'dı.