Boluspor evinde Altay’ı rahat geçti!

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Boluspor sahasında Altay'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
28. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Avramovski'nin sert şutunu kaleci Mustafa çeldi. Dönen topa Oğuz Kaan Güçtekin'in vuruşunda Mustafa Çalışkan gole izin vermedi.
45. dakikada ceza sahasına yapılan ortada savunmadan dönen topla buluşan Enes Öğrüce, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada Jefferson'un savunmanın arkasına attığı pasta buluşan Avramovski kaleci Mustafa'yı çalımlayarak topu filelere yolladı. 1-1
67. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Naby Oulare, meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Defansın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti. 2-1
90. dakikada Boluspor'un kontratağında Tunahan Çiçek'in pasında Avramovski'nin vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1