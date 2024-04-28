Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı! 4 gollü 90 dakikada puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor sahasında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada Çaykur Rizespor atağında Akintola'nın Ankaragücü savunması ile girdiği mücadele sonucunda seken topu önünde bulan Shelvey'in vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
7. dakikada Varesanovic'ten aldığı pasla kaleci ile karşı karşıya kalan Gaich'in vuruşunda kaleci Bahadır yatarak topu uzaklaştırdı.
25. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında topla çizgiye kadar inen Ibrahim Olawoyin'in ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Gaich'in şutunda top filelerle buluştu. 1-0
33. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Shelvey'in ceza sahası içine gönderdiği ortada Olawoyin topa kayarak vurdu ve meşin yuvarlak ikinci kez filelerle buluştu. 2-0
57. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun ortasında ceza sahası içinde Rijad Bajic'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1
60. dakikada Bajic'in pasında topla buluşan Chatzigiovannis'in ceza sahası dışından şutunda top direğe çarparak auta çıktı.
82. dakikada Efkan'ın ara pasında Chatzigiovannis'in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Tarık'ta kaldı.
90+8. dakikada sol kanattan Pedrinio'nun kullandığı köşe atışında Garry Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-2