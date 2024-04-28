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Giriş Tarihi: 28.4.2024

Elmas gibi parladı

Elmas gibi parladı

Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler’i İspanyol basını göklere çıkardı. Real Sociedad maçında takımını galibiyete taşıyan milli yıldız için As gazetesi, “Spot ışıklarını bir araya getirdi. Real Madrid bir elması transfer ettiğini gösterdi” diye yazdı

Real Madrid'e transferi hem Türkiye hem de İspanya'da olay yaratan ve herkesin dört gözle kendini göstermesini beklediği Arda Güler, önceki gece La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada resital sundu. Real Sociedad'a attığı şık golle takımını 1-0'lık galibiyete taşıyan 19 yaşındaki genç yıldız, İspanyol basınında manşetleri süsledi. AS gazetesi, milli oyuncu için "Spot ışıklarını bir araya getirdi… Attığı gol, Madrid'i şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı. Arda, Real Madrid'in bir elması transfer ettiğini bir kez daha gösterdi" yorumunu yaptı.

ARDA'YA SANİYELER YETİYOR!
"Arda, Real Madrid'i şampiyonluğa hazırlıyor" manşetini atan Marca ise, "İlk maçında prestijli bir rakibe karşı iyi bir iz bıraktı. Savunmada çok kararlı ve kalitesini sergiliyor" ifadelerini kullandı. El Pais'te "Arda Güler'in iz bırakması için çok az şey yetiyor" şeklinde haber duyurulurken, Relevo, "Arda, San Sebastian'da parladı. Real Madrid'in yeni yıldızının dakikalara ihtiyacı yok, sadece saniyeler" diye yazdı.

TARTIŞMAYA SON NOKTA!
Real Sociedad karşısında 68 dakika sahada kalan Arda Güler için maç sonrası, "Gelecek sezon da bizimle kalacak" açıklamasını yapan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızın kiralanacağı yönündeki iddialara noktayı koydu.
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Elmas gibi parladı
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