Elmas gibi parladı

Real Madrid'e transferi hem Türkiye hem de İspanya'da olay yaratan ve herkesin dört gözle kendini göstermesini beklediği Arda Güler, önceki gece La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıktığı karşılaşmada resital sundu. Real Sociedad'a attığı şık golle takımını 1-0'lık galibiyete taşıyan 19 yaşındaki genç yıldız, İspanyol basınında manşetleri süsledi. AS gazetesi, milli oyuncu içinyorumunu yaptı.manşetini atanMarca ise,ifadelerini kullandı. ElPais'teşeklinde haberduyurulurken,Relevo,diye yazdı.Real Sociedad karşısında 68 dakika sahada kalan Arda Güler için maç sonrası,açıklamasını yapan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli yıldızın kiralanacağı yönündeki iddialara noktayı koydu.