Fenerbahçe’de şaşırtan karar: Dzeko kulübede

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sürpriz bir kararla Edin Dzeko'yu yedek soyundurdu. Kartal'ın tercihi büyük tartışma yarattı. 20 golü bulunan Bosna Hersekli futbolcu, bu sezon ilk kez bir lig maçına kulübede başladı. Kartal, forvette Batshuayi'yi tercih etti. Belçikalı oyuncu, bu sezon 2. kez ligde ilk 11'de sahaya çıkarken maçın açılış golünü kaydetti. 23 karşılaşmanın 22'sinde sonradan oyuna giren Batshuayi, Kayseri'de 11'de forma giyip, 3 gol atmıştı. Dzeko ve Batshuayi 74'te yer değiştirdi.