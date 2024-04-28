Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kutlamalarına Türk bayrağıyla katıldı

Serie A'da geçen hafta ezeli rakibi ve en yakın takipçisi Milan'ı 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Inter için dün oynanan ve 34. hafta mücadelesi olan Torino maçı sonrasına şampiyonluk turu düzenlendi.

Torino'yu milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yenen mavi-siyahlı ekip, maçın ardından şampiyonluk turu için üstü açık otobüslere bindi.

Interli oyuncular ve teknik heyeti taşıyan iki üstü açık otobüs, geniş güvenlik önlemleri altında ve mavi-siyahlı taraftarların sevgi gösterisi eşliğinde Giuseppe Meazza Stadı'ndan kent merkezindeki Duomo Katedrali'ne kadar Milano caddelerinde şampiyonluk turu attı.