Hakeme büyük tepki

Bu sezon 4 farklı hoca ile çıktığı 4 derbiyi de kaybeden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, oyuncularına mücadelelerinden dolayı teşekkür edip sözlerini söyle sürdürdü: "Tüm futbolcularım, 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikaya kadar maçı kovaladılar, korakor mücadele ettiler, karakter koydular. Kırmızı planlarımızı bozdu. Bu hesapta yoktu. Fenerbahçe önde olabilir ama maç iki tarafa da gidip geldi. maçın hakemi 10 kişi kalmamıza rağmen takdir haklarını Fenerbahçe'den yana kullandı. Bizim önümüzde olan olaylar var... Daha fazla mücadele etmek istedik ama eksilince tempomuz düştü. Futbolumuz Türkiye Kupası'nda oynayacağımz Ankaragücü maçı için ışık verdi. Tempo ve oyundan memnunum."Beşiktaş'ın 33 yaşındaki emektar kaptanı Necip Uysal, kart cezalısı Jonas Svensson'un yokluğundaKariyeri boyunca siyah-beyazlı formayı giyen Necip, eksiklerin çokluğunda teknik adamların her zaman imdadına yetişen isim oldu. Stoperin yanı sıra sağ bek, sol bek, ön libero sağ kanat olarak takımdaki yerini aldı.suskun santrforu Cenk Tosun, sessizliğini Fenerbahçe karşısında bozdu. Bu sezon 6. golünü atan deneyimli milli futbolcu, 2024 yılında üçüncü kez fileleri buldu.