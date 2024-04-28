İsmail Yüksek’in ayak bileği bağında kopma tespit edildi

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan İsmail Yüksek'in ayak bileği bağında kopma tespit edildiğini açıkladı. Milli oyuncu, ligin kalan maçlarında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Dün akşam Beşiktaş ile oynadığımız derbi maçta ayak bilegi burkulması geçiren ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz İsmail Yüksek'in Acibadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucu ayak bileği bağında kopma tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır. Genç futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.