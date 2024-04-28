Kartal’ı avladı arayı açmadı

Fenerbahçe'de bu sezon genelde30. dakikada ağları bulurken Süper Lig'deki en erken golünü atmış oldu.Batsman lakaplı futbolcu, ligde oynadığı son 6 maçta ağları 5. kez havalandırdı. Toplam gol sayısını 23'e çıkarırken geçen sezonki gol sayısını da egale etti.Beşiktaş'a gol atan Batshuayi maçtan sonra duygularını, "Hocamızla görüştüğümüzde bana güvendiğini ve benden iyi bir performans beklediğini söyledi. Sahada nasıl bir oyun beklediğini anlattı, ben de dediklerini yapmaya çalıştım İlk 11'de başladım uzun bir aradan sonra... Takıma yardım edebildiğim ve gol attığım için mutluyum. En önemlisi kazanmaktı. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz" diyerek dile getirdi.Beşiktaş derbisinden bir gün önce Samandıra'da aileleriyle yemekte buluşan sarı-lacivertliler derbide de yalnız değildi. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte çocuklar da babalarıyla galibiyeti kutladı.Son 12 Süper Lig maçında en az iki gol atan Fenerbahçe (toplam 30 gol), kulüp tarihinin en uzun serisini tekrarladı. Daha önce Nisan-Ekim 2004 arasında bunu yaşamıştı.