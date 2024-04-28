Maçtan sonra duş almayan var!

Beşiktaş Futbol Genel Koordinatörü Samet Aybaba, gelecek sezonun planlaması ile ilgili Asist Analiz'e açıklamalarda bulundu. Aybaba, geçtiğimiz günlerde yaptığıaçıklamasının da arkasında olduğunu söyleyip şöyle devam etti: "Söylemler değil, oyun önemli. Yıllardır disiplinsiz davranışlara ceza bile verilmemiş. Bu çürümüşlük sadece oyuncu için değil. Maçtan sonra duş almadan, gülerek gidenler var. Nasıl olacak? Bu söylemden sonra takım daha iyi oynadı, oynamayacak demişlerdi.Başkanımıza sürekli baskı yapıldı. Kariyerli, tecrübeli, isim bir hoca gelsin diye."Semih'i 30 milyon Euro'ya vermeyiz, 50 milyon Euro'ya hemen veririm. Bando, mehter takımıyla uğurlarız. Böyle devam ederse seneye 50 milyonu zorlar. Milli takıma alınmadığı dönemde yapılan doğru planlama değildi.""Biz hem yerli hem de yabancı antrenör bakıyoruz. Yabancılar sistemi yönetiyor, biz kaosu. Yabancılar o yüzden başarılı olamıyor. Adaylar arasında Sergen Yalçın var, doğal aday."