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Giriş Tarihi: 28.4.2024 23:25

Selçuk İnan: "Çok bir şey söyleyecek durumda değilim"

Selçuk İnan: Çok bir şey söyleyecek durumda değilim

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada çok fazla bir şey söyleyecek durumda olmadığını belirterek, böyle bir zamanda, bu şekilde kaybetmenin kendilerine yakışmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-2 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Selçuk İnan, sonuçtan ötürü kendisini kötü his ettiğini belirterek, "Çok bir şey söyleyecek durumda değilim. Doğruyu söylemek gerekirse kötü hissediyorum kendimi. Böyle bir zamanda bu şekilde kaybetmek bize yakışmadı. Ben tabii ki sorumluluğu alıyorum, üzgünüm. Oyuncularımla soyunma odasında konuştuk, onlar da bu sorumluluğu üzerlerine alıyorlar. Bu şekilde 3 dakikada 3 gol yemek bize yakışmadı. Böyle bir anda aşağılarda bu kadar zorlanırken bu şekilde çok basit goller yemek bize yakışmadı. O yüzden de oyunu çok konuşmak istemiyorum. İyi hazırlanmıştık, iyi de başladık, iki golü bulduk. Üçüncü ya da dördüncü golü de bulabilirdik ama dediğim gibi zor geçti benim için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

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Selçuk İnan: "Çok bir şey söyleyecek durumda değilim"
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