Son dakika Beşiktaş haberi: Tarihi fiyasko Al Musrati

Al Musrati, Beşiktaş'a gelirken 11 milyon Euro'luk bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Ancak performansıyla tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Dolmabahçe'de 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan Libyalı futbolcu, Fenerbahçe maçında da 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı ve yenilgiye zemin hazırladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, Musrati'ye büyük tepki gösterirken, sosyal medyada "Tarihi fiyasko" şeklinde yorumlar yapıldı.



HOLLANDALI VAR, VOLKAN BAYARASLAN'I UYARDI



Yaşanan pozisyonda Al Musrati, Fred'in bileğine sert bir şekilde basarken hakem Volkan Bayarslan, sarı kartını çıkardı. Ancak karşılaşmanın Hollandalı VAR'ı Pol van Boekel'in uyarısı sonrası pozisyonu monitörden izledi ve kararını değiştirdi. Bayarslan, sarı kartı iptal edip Libyalı yıldıza direkt olarak kırmızı kartını çıkardı. Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçta 7 kırmızı kart gördü.



'ÖZÜR DİLERİM'



Al Musrati kırmızı kart için üzgün olduğunu belirtip "Kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim" dedi.