Son dakika Fenerbahçe haberi: 4x4’lük İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Beşiktaş'ı da boş geçmedi ve üst üste 4 resmi maçında 4. golünü attı. Konferans Ligi'ndeki iki Olympiakos mücadelesinde de fileleri havalandıran milli futbolcu, Sivas'tan sonra dün de ağları buldu. Bu sezon 45 resmi maçta 18 gol-12 asistle 30 gole imzasını attı. Tecrübeli oyuncu son 3 sezonda toplam 17 gol atmıştı. Yıldız futbolcu karşılaşmadan sonra şunları söyledi: "Maça iyi başladık rakip 10 kişi kalınca da kalitemizi gösterdik. Her maçı kazanmak istiyoruz. Parolamız kazanmak. Hepsini alıp sonuna bakacağız."