Son dakika haberi: Trabzonspor’un konuğu Gaziantep FK! Maçta goller art arda geliyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta saat 19.00'de başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi ise İtalyan Marco Di Bello.

CANLI | Trabzonspor 0-2 Gaziantep FK

GOL | 12' Sorescu

GOL | 21' Dragus

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Denswil, Mendy, Meunieri, Bardhi, Berat, Pepe, Fountas, Visca, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, Papy, M'Bakata, Niko, Miro, Maxim, Sorescu, Mustafa, Dragus

Ligde son maçında galibiyet alan Trabzonspor, 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada yer alıyor.