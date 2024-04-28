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Giriş Tarihi: 28.4.2024 18:07 Son Güncelleme: 28.4.2024 19:25

Son dakika haberi: Trabzonspor'un konuğu Gaziantep FK! Maçta goller art arda geliyor

Son dakika haberi: Trabzonspor’un konuğu Gaziantep FK! Maçta goller art arda geliyor

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki karşılaşmada Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk düdük çaldı. İşte Trabzonspor - Gaziantep FK maçı haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta saat 19.00'de başlayan müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi ise İtalyan Marco Di Bello.

CANLI | Trabzonspor 0-2 Gaziantep FK

GOL | 12' Sorescu
GOL | 21' Dragus

İŞTE İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Arif, Denswil, Mendy, Meunieri, Bardhi, Berat, Pepe, Fountas, Visca, Onuachu

Gaziantep FK: Nita, Ertuğrul, Arda, Papy, M'Bakata, Niko, Miro, Maxim, Sorescu, Mustafa, Dragus

Ligde son maçında galibiyet alan Trabzonspor, 55 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise 34 puanla 16. sırada yer alıyor.

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Son dakika haberi: Trabzonspor'un konuğu Gaziantep FK! Maçta goller art arda geliyor
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