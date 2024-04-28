Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan uyarı! "Hata yapmak yok"
Giriş Tarihi: 28.4.2024 10:11

Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan uyarı! "Hata yapmak yok"

YUNUS EMRE SEL
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı’dan uyarı! Hata yapmak yok

Son dakika Trabzonspor haberi: Rakibin düşme hattından uzaklaşmaya çalıştığını hatırlatan teknik direktör Abdullah Avcı, “İşimiz zor olacak. Hata yapmak yok” dedi.

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamak isteyen Trabzonspor, bugün küme düşme potasının bir puan üzerinde yer alan Gaziantep FK'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesi oyuncularına moral yüklemesi yapan teknik direktör Abdullah Avcı, uyarıda bulunmayı da ihmal etmedi. İşlerinin kolay olmayacağını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Rakip maça büyük önem veriyor. Biz kazanıp rahatlayalım. Tek düşüncemiz bu olmalı ve bu yüzden oyun planına bağlı kalmaya devam etmeliyiz. Kalan haftalarda üçüncülük hedefimize ve kupaya bu kadar yakınken sonuna kadar gitmemiz gerekiyor" dedi. Bu arada bordo-mavili takımda sınırda olan Mendy, Baniya, Uğurcan ve Berat sarı kart görmeleri durumunda Samsunspor maçında cezalı olacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Trabzonspor haberi: Abdullah Avcı'dan uyarı! "Hata yapmak yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA