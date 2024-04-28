Tarihi fiyasko Al Musrati

Al Musrati, Beşiktaş'a gelirken 11 milyon Euro'luk bonservisiyle kulüp tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Ancak performansıyla tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Dolmabahçe'de 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan Libyalı futbolcu, Fenerbahçe maçında da 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı ve yenilgiye zemin hazırladı.Yaşanan pozisyonda Al Musrati, Fred'in bileğine sert bir şekilde basarken hakem Volkan Bayarslan, sarı kartını çıkardı. Bayarslan, sarı kartı iptal edip Libyalı yıldıza direkt olarak kırmızı kartını çıkardı.Al Musrati kırmızı kart için üzgün olduğunu belirtip "Kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim" dedi.