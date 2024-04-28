Yıldız farkı!

Şampiyonluğa koşan G.Saray, aylardır zirveden inmezken, kalecisinden forvetine birçok oyuncusu istatistiklerde ön plana çıktı.Adana Demir deplasmanında iki gol pası veren17 hafta kalesini gole kapatarak rekorunu geliştiren Muslera ayrıca %81 oranla Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi konumunda.21 gole ulaşarak krallıkta iddialı konuma gelen İcardi'nin Süper Lig kariyerinde 4383 dakikada 43 gol-14 asist yazıyor.