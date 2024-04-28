Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yıldız farkı!
Giriş Tarihi: 28.4.2024

Yıldız farkı!

MEHMET ÖZCAN
Yıldız farkı!

G.Saray’ın 3 kilit ismi takımı zirvede tutuyor. Mertens, bu sezon 13 asist ile yaşını unutturdu, Muslera %81’lik kurtarış yüzdesi ile kaleyi kapattı. İcardi ise her 77 dakikada bir skora etki edip lige damga vurdu

Şampiyonluğa koşan G.Saray, aylardır zirveden inmezken, kalecisinden forvetine birçok oyuncusu istatistiklerde ön plana çıktı.
Adana Demir deplasmanında iki gol pası veren Dries Mertens 13 asist ile lig lideri olurken son 6 maçtaki 9 gole katkısı ile de takımı sırtlıyor.
17 hafta kalesini gole kapatarak rekorunu geliştiren Muslera ayrıca %81 oranla Süper Lig'de en yüksek kurtarış yüzdesine sahip kalecisi konumunda.
21 gole ulaşarak krallıkta iddialı konuma gelen İcardi'nin Süper Lig kariyerinde 4383 dakikada 43 gol-14 asist yazıyor. Arjantinli, 77 dakikada bir gol attı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldız farkı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA