Beşiktaş 47 yılın en kötüsü!

AVRUPA TEHLİKESİ KAPIYA DAYANDI

Son 7 maçını 4 yenilgi, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle geçen Beşiktaş, 4. sıradaki yerini de Başakşehir'e kaybetti. Şu anda 5. sırada bulunan ancak Çaykur Rizespor, Kasımpaşa. Alanya ve Sivasspor'un soluğunu ensesinde hisseden siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nı kazanamaz ve bugünkü konumunu da kaybederse gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek. Beşiktaş, ligin kalan bölümünde sırasıyla Rizespor, Alanyaspor, Hatay ve Kasımpaşa ile karşılaşacak.



MUSRATİ'DEN TAKIMA: BENİ AFFEDİN

12 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olan Al-Musrati, Fenerbahçe derbisinin 25. dakikasında kırmızı kart görerek takımı 10 kişi bıraktı ve yenilgiye zemin hazırladı. Libyalı futbolcunun maçın ardından, soyunma odasında takım arkadaşları ve teknik heyetten özür dilediği, "Beni affedin" dediği öğrenildi. Al-Musrati, sosyal medya hesabından da camiaya yönelik özür paylaşımı yaptı. Siyah-beyazlı formayla 8 Süper Lig ve 2 Türkiye Kupası maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu, şu ana kadar takıma hiçbir katkı sağlayamadı. Al-Musrati, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinde de kendi ağlarını sarsmıştı.