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Giriş Tarihi: 29.4.2024 16:55

Crystal Palace, Batista Mendy'i istiyor

Crystal Palace, Batista Mendy’i istiyor

Trabzonspor'a geldiği günden bu yana performansıyla göz dolduran Batista Mendy için İngiliz ekibi Crystal Palace devreye girdi.

Trabzonspor'un sezon başında Angers'den 4.40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Batista Mendy performansyla göz doldurmaya devam ediyor. Bordo-Mavililer'e orta saha olarak gelen ancak Abdullah Avcı tarafından stoper olarak kullanılan Mendy bu bölgede de kusursuz bir futbol sergiledi.

Süper Lig'de bu sezon 28 maça çıkan Mendy 1 gol kaydetti. Trabzonspor ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi talip oldu. Fransız basınında yer alan habere göre; Mendy için Crystal Palace devreye girdi. Trabzonspor'un Mendy'i 10 milyon Euro'nun altında bırakmak istemediği iddia edildi. (Fotomaç)

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Crystal Palace, Batista Mendy'i istiyor
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