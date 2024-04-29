Crystal Palace, Batista Mendy’i istiyor

Trabzonspor'un sezon başında Angers'den 4.40 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Batista Mendy performansyla göz doldurmaya devam ediyor. Bordo-Mavililer'e orta saha olarak gelen ancak Abdullah Avcı tarafından stoper olarak kullanılan Mendy bu bölgede de kusursuz bir futbol sergiledi.

Süper Lig'de bu sezon 28 maça çıkan Mendy 1 gol kaydetti. Trabzonspor ile 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için İngiliz ekibi talip oldu. Fransız basınında yer alan habere göre; Mendy için Crystal Palace devreye girdi. Trabzonspor'un Mendy'i 10 milyon Euro'nun altında bırakmak istemediği iddia edildi. (Fotomaç)