Gözün aydın Süper Lig!

Haftalar süren bekleyiş sona erdi… Göztepe dün evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Trendyol 1. Lig'in bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Sarı-kırmızılı ekip, 77'de Fıratcan Üzüm ile 90+3'te Ramon-Pascal Lundqvist'in golleriyle kazanıp puanını 66 yaptı ve Eyüpspor'un ardından üst lige çıkan ikinci ekip oldu.
İzmir takımı, 2025'teki kuruluşunun 100'üncü yılını Süper Lig takımı olarak geçirecek. Son düdükle birlikte Gürsel Aksel Stadı'nda büyük sevinç yaşandı. Saha içinde oyuncular, tribünde ise taraftarlar 'Süper Zafer'i coşkuyla kutladı.
DÜŞME HATTI ALEV ALEV
Trendyol 1. Lig'de son iki hafta hem üst hem de alt sıralarda birbirinden kritik maçlar oynanacak
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rendyol 1. Lig'de kalan iki hafta hem play-off hem de düşme hattında çok kritik mücadelelere sahne olacak. Sakarya, Çorum FK, Kocaelispor, Bodrum FK, Boluspor, Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Erzurum FK
, play-off şansı için mücadele edecek. Alt tarafta ise Keçiörengücü ligde kalmayı garantiledi. Giresun ve Altay'ın vedasının kesinleştiği yarışta, Adanaspor, Tuzlaspor, Şanlıurfa, Ümraniye ve Manisa ligde kalmak için sahaya çıkacak.
DÜNKÜ SONUÇLAR
TUZLASPOR-BODRUM FK: 0-0
ADANASPOR-MANISA FK: 1-1
BOLUSPOR-ALTAY: 3-1
KOCAELISPOR-BANDIRMASPOR: 3-1
ERZURUMSPOR FK-ÇORUM FK: 2-1
GIRESUNSPOR-SAKARYASPOR: 2-3
KEÇIÖRENGÜCÜ-ÜMRANIYESPOR: 4-2
ŞANLIURFASPOR-EYÜPSPOR: 1-3