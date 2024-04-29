Gözün aydın Süper Lig!

Haftalar süren bekleyiş sona erdi… Göztepe dün evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek Trendyol 1. Lig'in bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.İzmir takımı, 2025'teki kuruluşunun 100'üncü yılını Süper Lig takımı olarak geçirecek. Son düdükle birlikte Gürsel Aksel Stadı'nda büyük sevinç yaşandı.Trendyol 1. Lig'de son iki hafta hem üst hem de alt sıralarda birbirinden kritik maçlar oynanacakrendyol 1. Lig'de kalan iki hafta hem play-off hem de düşme hattında çok kritik mücadelelere sahne olacak., play-off şansı için mücadele edecek. Alt tarafta ise Keçiörengücü ligde kalmayı garantiledi. Giresun ve Altay'ın vedasının kesinleştiği yarışta,TUZLASPOR-BODRUM FK: 0-0ADANASPOR-MANISA FK: 1-1BOLUSPOR-ALTAY: 3-1KOCAELISPOR-BANDIRMASPOR: 3-1ERZURUMSPOR FK-ÇORUM FK: 2-1GIRESUNSPOR-SAKARYASPOR: 2-3KEÇIÖRENGÜCÜ-ÜMRANIYESPOR: 4-2ŞANLIURFASPOR-EYÜPSPOR: 1-3