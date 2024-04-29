RAMS Başakşehir, Avrupa potasında

ÇAĞDAŞ ATAN, LİGİN EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 3. TEKNİK DİREKTÖRÜ

Çağdaş Atan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ardından bu sezon Süper Lig'de en çok puan toplayan 3. teknik adam olarak dikkat çekti. Atan, sezonun ilk 4 haftasında Kayserispor'la 1 galibiyet, 3 beraberlik alarak 6 puan kazanırken, Başakşehir'le de 31 mücadelede 15 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 52 puan topladı.





KRZYSZTOF PİATEK, TAKIMIN EN GOLCÜSÜ

Polonyalı forvet Krzysztof Piatek, bu sezon ligde oynadığı 31 maçta 14 kez rakip fileleri havalandırdı. 28 yaşındaki santrfor, Başakşehir'in bu sezon gol yükünü çekerken, gol krallığı yarışında ise gerilerde kaldı.

28 yaşındaki futbolcu, bu alanda 21 golle zirvede yer alan Mauro Icardi ve sırasıyla Edin Dzeko, Rey Manaj, Mame Thiam, Aytaç Kara ile Adam Buksa'nın ardından 7. sırada kendine yer buldu.