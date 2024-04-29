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Giriş Tarihi: 29.4.2024 16:39

Simon Kjaer ile Milan'ın yolları ayrılıyor

Simon Kjaer ile Milan’ın yolları ayrılıyor

Simon Kjaer'in 4,5 yıllık Milan macerası sezon sonunda noktalanıyor. Kjaer'in menajeri, oyuncusunun sözleşmesinin uzatılmayacağını bildirdi.

Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Simon Kjaer, 2019-2020 sezonunun ara transfer döneminde Milan'a kiralanmıştı. İtalyan devi, yarım sezonun ardından Danimarkalı savunmacının bonservisini 3.68 milyon euro karşılığında almıştı. Sezon sonunda mukavelesini tamamlayacak olan 35 yaşındaki Simon Kjaer, Milan'a veda etmeye hazırlanıyor. Serie A temsilcisi, deneyimli stoper ile yeni sözleşme yapmayacak.

"SEZON SONUNDA MILAN'DAN AYRILACAK"
Konuyla ilgili Danimarka basınından Bold'a konuşan Kjaer'in menajeri Mikkel Beck, "Kjaer sezon sonunda Milan'dan ayrılacak. Sözleşmesi uzatılmadı." ifadelerini kullandı. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan tecrübeli savunmacı 1463 dakika görev aldı. Simon Kjaer 2021-22 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

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Simon Kjaer ile Milan'ın yolları ayrılıyor
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