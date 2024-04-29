Son dakika haberi: Galatasaray’ı yıkan haber! İşte Mertens’in yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'de iki sezondur Galatasaray formasını terleten ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Dries Mertens için sarı-kırmızılı camiaya üzücü bir haber geldi.



Cimbom'da 5 oyuncu ile sözleşme uzatılmasının ardından Dries Mertens'in de geleceği netlik kazanmış oldu.



Akşam'da yer alan habere göre yıldız oyuncu, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. İşte detaylar...



9 yıllık Napoli serüveninin ardından Süper Lig'de Galatasaray'a transfer olan Dries Mertens, ortaya koyduğu performansla lige damga vurmayı başarmıştı.



Belçikalı oyuncunun yeni adresi belli oldu. İspanyol basınında yer alan habere göre; Dries Mertens, sezon sonunda takımdan ayrıldıktan sonra MLS'te bir takıma transfer olacak ve burada bir sezon oynadıktan sonra futbola veda edecek.



'DEVAM ETMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ AMA...

Trendyol Süper Lig'in 33'üncü hafta karşılaşmasında Galatasaray'ın evinde Pendikspor'u 4-1 mağlup ettiği maçına ardından Dries Mertens açıklamalarda bulunmuştu.

Mertens, kendisinin ve ailesinin burada mutlu olduğunu söyleyerek Galatasaray'da kariyerine devam etmek istediğini söylemişti.

GALATASARAY RAKAMLARI

Dries Mertens, Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 80 maçta terletti.

37 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 16 gol ve 20 asist üreterek takımına skor katkısı vermeyi başardı.