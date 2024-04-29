Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de tüm maçlar aynı saatte oynanacak
Giriş Tarihi: 29.4.2024 16:52 Son Güncelleme: 29.4.2024 17:05

SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de tüm maçlar aynı saatte oynanacak

SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Lig’de tüm maçlar aynı saatte oynanacak

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 36. hafta maçlarının 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de 36. haftanın fikstürü açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

TFF, 36. haftanın programını açıkladı. Buna göre tüm maçlar 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig 36. hafta programı şöyle:

Fenerbahçe - Kayserispor
Trabzonspor - İstanbulspor
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Konyaspor - Samsunspor
Adana Demirspor - Gaziantep FK
Sivasspor - RAMS Başakşehir
Kasımpaşa - Antalyaspor
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş
Hatayspor - MKE Ankaragücü
Pendikspor - Çaykur Rizespor

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: TFF resmen açıkladı! Süper Lig'de tüm maçlar aynı saatte oynanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA