Vedat Muriqi'den iddialı açıklama: "Her zaman savaşacağım"

İspanya'da Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, şubat ayında bu yana devam eden gol hasretine pazar günü Cadiz ile oynanan maçta son verdi.

Kosovalı forvet, Cadiz ile oynanan maçın ardından, şu ifadeleri kullandı:

"İki aydan fazla bir süredir gol atamıyordum ama her zaman oradaydım, savaştım ve mücadele ettim. Her zaman söylediğim şey, goller gelmese bile heyecanımı, sahadaki mücadelemi ve savaşı asla bırakmayacağımdı. Gol atamadığım uzun bir süre oldu ama bu konuda stres yaşamadım. Takım arkadaşlarımın sadece gollerime değil, sahadaki mücadeleme ve başka şeylere de ihtiyacı var. Tüm antrenör heyeti, takım arkadaşlarım ve taraftarlar benimle birlikte olduğu için çok minnettarım. Aynı şekilde devam etmek istiyorum. Gol atsam da atmasam da her zaman savaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mallorca'da bu sezon 29 maçta süre bulan Muriqi, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

30 yaşındaki Kosovalı santrforun Mallorca ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.