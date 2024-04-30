Göztepe’yi Süper Lig’e taşıdı, ’yola devam’ mesajı verdi!

İzmir kulübünde Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında, takım 6. sıradayken göreve gelen Bulgar çalıştırıcı, müthiş bir performans ortaya koydu. Sarı-kırmızılılarda 20 müsabakada takımın başında yer alan 57 yaşındaki hoca, 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Stoilov yönetiminde 46 puan toplayan Göz-Göz, en yakın rakibi Sakaryaspor'a da 9 puan fark attı. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği mücadelesinin ardından taraftarların çağrısıyla tribünlere giderek üçlü çektirirken, bu anlar Stoilov'un ne kadar sevildiğini gözler önüne serdi.

YOLA DEVAM MESAJI

Oyuncular da basın toplantısı odasına giderek hocalarını suyla ıslatarak tebrik etti. Bulgaristan ve Kazakistan'da yaşadığı şampiyonluklara Türkiye'yi de ekleyen Stoilov, gelecek sene de işlerinin yoğun olacağını belirterek, Göztepe ile yola devam edeceğinin sinyallerini verdi.

13 KUPASI VAR

Eski bir futbolcu olan Stanimir Stoilov, teknik direktörlük kariyerine Bulgaristan U16 Milli Takımı'nın hocası olarak başladı. Ardından Levski Sofia ve Litex Lovech'te çalışırken, Bulgaristan A Milli Takımı'nın da teknik direktörlüğünü yaptı. Daha sonra Anorthosis, Botev Plovdiv ve Astana takımlarının başındaydı. Kazakistan A Milli Takımı'nda da 9 maçta yer alırken, tekrar Levski Sofia'ya döndü ve en son Göztepe'ye geldi. Kazakistan Lig şampiyonluğu (4), Bulgaristan lig şampiyonluğu (2), Bulgaristan Süper Kupası (2), Bulgaristan Kupası (4) ve Kazakistan Kupası (1) olmak üzere kariyerine toplam 13 kupa sığdırdı.

BÜYÜK KUTLAMA BODRUM MAÇINDA

Bitime 2 maç kala Süper Lig'e direkt çıkmayı garantileyen Göztepe'de kutlama son hafta iç sahada oynanacak Bodrum FK maçında yapılacak. Şampiyonluk kupasını da o gün alacak sarı-kırmızılılar, Med Cezir'in sahibi Levent Yüksel'in konseriyle coşacak. Takım maçın ardından üstü açık otobüsle şehir turu atacak.