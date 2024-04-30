İsmail Yüksek’in yerine oynayacak isim belli oldu! İşte İsmail Kartal’ın tercihi

Teknik direktör İsmail Kartal, kötü performansı sonrasında Zajc'ın biletini keserken, Mert Hakan Yandaş ile Rade Krunic arasında tercih yapacak. Sezonu kapatan İsmail'in yerine Beşiktaş maçında iki değişiklik yaparak Krunic'i alan ve savunmadan Becao'yu çıkarıp Çağlar'ı oyuna dahil eden Kartal, bu kez takımın düzenini bozmamak için yerli oyuncudan yana tercihini kullanmaya yakın.

Sakatlık sonrasında düzelen Mert Hakan Yandaş %51 oynama şansı ile bir adım önde. Krunic ise hem kötü performansı hem de yabancı limiti nedeniyle kulübede şans bekleyecek.

Konyaspor ile oynanacak kritik viraja Fred-Mert Hakan ile çıkmayı planlayan Kartal, bu ikilinin performansına göre kalan maçlar için de hamlesini yapacak. Krunic'i temposuz bulan ve ağır kaldığını düşünen 62 yaşındaki çalıştırıcı, Mert Hakan'dan beklediği verimi alırsa onunla sezonu tamamlayacak.



SÜPER LİG'DE MERT HAKAN

Maç: 13

Gol: 2

Asist: 2

M.B.Şut: 0.7

M.B. Dribbling: 0.5

M.B.Top kapma: 0.3

İsabetli Pas: %85



SÜPER LİG'DE KRUNİC

Maç: 12

Gol: 0

Asist: 0

M.B.Şut: 0.8

M.B. Dribbling: 0.3

M.B.Top kapma: 0.9

İsabetli Pas: %86